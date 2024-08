Ricordate chi eravamo | gli ultimi messaggi sui social dei civili a Gaza prima di morire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024) «Se non saremo più in vita,ciò che abbiamo fatto e i nostri nomi, e scrivete sulla mia lapide in modo ben visibile: “Qui giace qualcuno che amava la vita e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per trovare un modo per viverla”». È l’ultimoo di Yaser Barbakh, 26 anni, morto nella sua casa a Rafah insieme alla sua famiglia il 23 ottobre 2023 sotto i bombardamenti di Israele sulla Striscia diseguiti all’attacco di Hamas di poche due settimane. Ed è solo uno dei tantiaffidati aidaiche vivevano nella Striscia e temevano di rimanere uccisi. Peggio: che la loro vita e la loro storia venisse dimenticata per sempre, e che al posto dei loro nomi rimanesse solo il freddo bilancio delle vittime. Il quotidiano israeliano Haaretz ha raccolto alcuni di questi racconti, per esaudire il loro desiderio e raccoglierne la testimonianza.