Papa Francesco un anziano molesto | l' assessora si dimette dopo 24 ore

(Di sabato 17 agosto 2024) Meno di 24 ore. È stata questa la durata della nomina dell'all'Ambiente di Bari, Carlotta Nonnis Marzano, scelta dal neosindaco Vito Leccese.le polemiche che si sono scatenate sui social sulle dichiarazioni dell'ambientalista in quota a «Europa Verde» (con cui si è candidata alle comunali di maggio scorso, ottenendo 34 preferenze). "Sono in contatto con Nonnis Marzano, la quale, consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene, mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all'incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso.