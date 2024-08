Neres-Napoli accordo raggiunto con il Benfica | già programmate le visite mediche in Italia!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilè molto vicino all’acquisto di David. Le ultimissime sull’affare ideato da Aurelio De Laurentiis e non solo. La società azzurra è molto attivo sul mercato in entrata e non intende fermarsi. Il club ha ascoltato l’annuncio di Antonio Conte dopo la sfida contro il Modena e ha deciso di intervenire immediatamente sul mercato. Infatti, ad oggi, la rosa a disposizione del neo allenatore si presenta incompleta, anche se il DS Manna è al lavoro per chiudere altri colpi. Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando proprio su più fronti per assicurare la giusta competitività. Naturalmente, l’obiettivo del club è chiaro, in quanto con l’avvento di Antonio Conte in panchina si punterà quantomeno all’apice della Serie A e non solo. Per fare ciò, serviranno anche gli uomini giusti che arriveranno dal mercato.