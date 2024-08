Morso da ragno violino muore un 23enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 15.40 Unè morto al Policlinco di Bari per le complicazioni provocate daldi un. Il giovane era stato punto a una gamba, il 13 luglio a Collepasso (Lecce), mentre lavorava in campagna. All'inizio aveva pensato si trattasse della puntura di una zanzara,poi il ponfo è diventato sempre più grande e ilha cominciato ad accusare forti dolori. Sulla gamba si è formato un ascesso. L'arto è poi andato in necrosi. Il ragazzo è morto per shock settico e insufficienza multiorgano.