Meteo | arriva la pioggia e le temperature scendono le previsioni per il weekend

(Di sabato 17 agosto 2024) Secondo lequesti sono gli ultimi giorni di caldo estremo: nelin arrivoe temporali, epiù basse Il clima italiano sta per subire una drastica trasformazione. Dopo settimane di caldo torrido, il tempo è destinato a cambiare radicalmente tra sabato 17 agosto e domenica 18, segnando l’inizio di un periodo caratterizzato da piogge, temporali e un significativo calo delle. In arrivo– notizie.comFino a venerdì, l’Italia ha continuato a sperimentare condizionirologiche estreme conche superano ampiamente le medie stagionali, raggiungendo picchi fino a 38-40 gradi in particolare nelle regioni del Centro-Sud e sulle due isole maggiori. Questo scenario sta però per essere interrotto da un primo pesante attacco all’anticiclone.