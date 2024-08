Marvel svela la strana connessione tra Black Panther e Predator

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 17 agosto 2024)latraSe la storia deici ha insegnato qualcosa, è che questi alieni amano assolutamente la caccia grossa. Nel corso degli anni, gli Yautja hanno affrontato di tutto, dagli Xenomorfi al Giudice Dredd, dimostrando che non c’è specie che non combatteranno, compresi i supereroi. Une una volta ha affrontato Wolverine della, solo per cadere sotto gli artigli di adamantio del membro degli X-Men (e un’esplosione). Tuttavia, questa sconfitta non è stata sufficiente a dissuadere altri guerrieri dal dare la caccia al migliore della. Anzi, è successo il contrario e la Terra è ora etichettata come uno dei principali pianeti da colpire: “vs.” di Benjamin Percy e Chris Allen vede uno Yautja recarsi in Wakanda con un obiettivo da dimostrare. “vs.