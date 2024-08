La Fiorentina impatta contro un buon Parma | Biraghi risponde a Man

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Lapareggiailnella prima sfida della Serie A 2024-2025. Alla rete di Dennis Man, siglata nella prima frazione di gioco, ha risposto Cristianonel secondo tempo. PAREGGIO GIUSTO – Unricco di voglia esprime un gioco fatto di qualità e di dinamismo nel corso della prima frazionela. Su queste basi, dominando nel possesso palla e negli scontri di gioco, la formazione emiliana trova il gol del vantaggio al 23? grazie a un tiro a giro di Dennis Man su assist di Ange-Yoan Bonny. Nonostante la rete, i parmensi continuano ad attaccare, non rischiando particolarmente nella seconda parte della prima frazione. Nel secondo tempo, la squadra Viola prova a rendersi pericolosa con i suoi uomini d’attacco, a cui non manca la capacità di trovare lo spunto giusto per trovare il pareggio.