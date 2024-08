La famosa del Grande Fratello ha detto si | le nozze da favola FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 17 agosto 2024) Personaggi Tv. Fiori d’arancio per l’exconcorrente del reality show “”. La gieffina è convolata acon il suoamore, ex portiere di una nota squadra di calcio. Il loro amore era nato sugli spalti dello stadio e per anni i tifosi l’hanno vista supportare il compagno in campo. Ecco come si sono svolte le celebrazioni sa sogno. () Leggi anche: La vip italiana spiazza tutti: “Voglio un figlio a 46 anni” Leggi anche: Perla Vatiero, che lavoro fa davvero la vincitrice del “” La coppia vip convola a: l’idillio dell’ex gieffina e del portiere L’abbiamo vista a Veline, Miss Italia e Miss Universo per poi imparare a conoscerla più approfonditamente nella Casa del “”, il popolarissimo reality show di Canale 5.