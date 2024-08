Guerra Ucraina-Russia i giornalisti italiani rimpatriati L’ad Rai Sergio | Questioni di sicurezza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) ”L’azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantiree tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini”. Così in una nota l’amministratore delegato e presidente della Rai Roberto. La decisione della Rai di richiamare in Italia la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini esplica la crescente preoccupazione per ladeiche operano in contesti geopolitici altamente instabili, come quello dellain corso tra. L’amministratore delegato della Rai, Roberto, ha sottolineato che questa misura è stata presa per prevenire qualsiasi rischio per l’incolumità dei due professionisti, di fronte a minacce concrete da parte dei funzionari russi.