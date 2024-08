Giuliacci spiazza tutti le sue previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su tvzap

La seconda ondata di caldo di questa estate sta finendo. Il colonnello Mario Giuliaccci ci fornisce le del tempo e le tendenze per i prossimi giorni. Pioggia in arrivo, la seconda ondata di caldo sta finendo Nel weekend finalmente la seconda ondata di caldo di questa estate terminerà. Sono arrivo infatti piogge che porteranno un calo delle temperature di almeno dieci gradi. In alcuni regioni sono già arrivati i temporali e con essi i danni ingenti. La regione più colpita è sicuramente la Sardegna, insieme al Piemonte. Il colonnello Mario, sul suo canale YouTube, assicura che tra sabato 17 e mercoledì 21 di agosto "ci sarà un crollo termico tra i sette e i dieci gradi".