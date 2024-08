Genoa-Inter occasioni tante quante le disattenzioni! Le statistiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)termina sul risultato di 2-2 nei minuti finali, dopo il gol di Marcus Thuram per il momentaneo 1-2. Ma a causa di una disattenzione di Yann Bisseck, i padroni di casa guadagnano un calcio di rigore nei minuti finali, siglato sulla ribattuta da parte di Junior Messias. Di seguito ledella partita. LE– L’inaugura il suo campionato pareggiando sul campo deldopo aver rimontato lo svantaggio iniziale con una doppietta di Thuram. La squadra di Gilardino va avanti con Vogliacco, che approfitta di una lettura sbagliata di Sommer e anticipa Bisseck; dopo 10’ il pari del francese, nel finale esordio di Taremi, con Inzaghi che passa al 3-4-3 per provare a vincerla: l’iraniano innesca Frattesi che manda in gol Thuram all’82’. Ma al 95’ Bisseck causa un rigore: Messias sbaglia e segna sulla ribattuta.