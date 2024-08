Genoa-Inter conferme su Bisseck! Formazione in arrivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Sempre più vicino il countdown per, la partita che – assieme a Parma-Fiorentina – inaugurerà il campionato alle ore 18.30. Comefra pochi minuti l’ufficialità, ma le indicazioni sutitolare sono sempre più forti. LE PRESENZE – Non ci sono i convocati per, almeno lato nerazzurro perché nei rossoblù manca l’ex Andrea Pinamonti, ma le indicazioni sono arrivate chiare ieri da come ha parlato Simone Inzaghi: solo tre indisponibili. Nello specifico si tratta di Stefan de Vrij, che potrebbe non rientrare nemmeno sabato prossimo col Lecce, Piotr Zielinski che invece fra sette giorni dovrebbe debuttare e il lungodegente Tajon Buchanan, per il quale i tempi sono inevitabilmente lunghi. Presenti invece per il match del Ferraris Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, che andranno in panchina, così come Kristjan Asllani.