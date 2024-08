Da M a Tolkien è ancora binomio bestseller-serie tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L'accoppiata tra libri etv si confermadi successo: anche nell'offerta della prossima stagione grandi classici e romanzi contemporanei ispirano alcuni dei titoli più attesi sul piccolo schermo. L'attenzione del popolo dei tolkeniani è tutta per la seconda stagione del Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, in esclusiva su Prime Video dal 29 agosto, tratta - molto liberamente - dal romanzo principale di J.R.R., in particolare dalle appendici al testo. Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now nel 2025, ma intanto il 5 e 6 settembre sarà in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia, M - IL FIGLIO DEL SECOLO, dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, Premio Strega einternazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Mussolini.