Creme solari occhio al sudore | i consigli anti scottature

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 17 agosto 2024)‘free’ nei lidi eal: ecco i degli esperti per non incappare nelle fastidiosissime e pericoloseCon l’arrivo delle ultime due settimane di agosto, l’Italia si trova ancora una volta a fronteggiare un caldo record, con temperature che meritano il ‘bollino rosso’ da Nord a Sud. Tra esodi estivi, gite al mare e picnic sotto il sole cocente, il rischio didiventa sempre più concreto. Ma come possiamo proteggerci efficacemente dai danni del sole? Ecco i miglioriper evitare le-Ansa-Notizie.comUna delle prime misure suggerite dagli esperti riguarda proprio gli stabilimenti balneari. Secondo Francesca Farnetani, professoressa di dermatologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, sarebbe opportuno che questi luoghi forniscano gratuitamenteai bagn