Como alla spagnola Dopo Sergi Roberto Punta Rodri Sanchez

(Di sabato 17 agosto 2024) Sembra incredibile, ma ilche solo cinque stagioni fa era in Serie D, lunedì sera affronterà la Juventus a Torino, per una partita valevole per il campionato di A. L’atmosfera è a dir poco elettrica in società e fra i tifosi che hanno da tempo esaurito tutti i 2000 posti del settore ospiti dello Stadium. Iltorna a giocare a Torino contro la Juve22 anni,il contestatissimo pareggio per 1 a 1, del 6 ottobre del 2002, quando ilandò in vantaggio con Pecchia e a due minuti dfine subì il pareggio di Zalayeta. A fine partita Luciano Moggi dichiarò che ilaveva conquistato uno dei suoi ultimi punti in campionato. E finì proprio così. Lunedì sarà tutta un’altra storia, le due squadre sono dei cantieri aperti, con squadre radicalmente cambiate nei giocatori e nella mentalità.