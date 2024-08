Bulgari Roma nominato miglior hotel al mondo | orgoglio per la Capitale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024), lusso, turismo, crescita, Lazio – L’Assessore Onorato celebra il riconoscimento internazionale e annuncia nuove iniziative nel settore del lusso a– “Siamosi che ilsia stato premiato come ildel 2024 da ‘Virtuoso Travel’. I miei complimenti vanno a tutto lo staff e alla proprietà”, ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di. Onorato ha sottolineato come la partnership trastia dando frutti preziosi, citando non solo il recente successo dell’, ma anche la creazione della Fondazionee la spettacolare sfilata alle Terme di Diocleziano. L’assessore ha anticipato che sono in cantiere altre grandi iniziative per il futuro, segno di unasempre più protagonista nel settore del lusso.