Bologna tragico incidente notturno | muore un giovane di 22 anni

(Di sabato 17 agosto 2024) Unha strappato via la vita di Adam El Haddad, un ragazzo di 22, residente ae di origine marocchina. Nella notte, verso le 4 del mattino, Adam stava guidando con un’amica di 24al suo fianco, quando, all’altezza della rotonda tra via Jussi e via Wolf, a San Lazzaro, ha perso il controllo dell’auto.Leggi anche: Terribilea Nuoro, scontro frontale in galleria, tre feriti gravi L’impatto è stato devastante. L’auto si è ribaltata dopo aver colpito la segnaletica verticale, creando una scena drammatica. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente e hanno estratto i due giovani dalle lamiere. Purtroppo, per Adam non c’è stato nulla da fare. La ragazza, fortunatamente, è rimasta quasi illesa, ma in stato di choc, ed è stata trasportata in ospedale.