Bologna Italiano | Non nascondo l’emozione contro l’Udinese servirà pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Vincenzosi prepara a guidare ilnella prima partita di campionato, in programma domani alle 18:30. Il tecnico dei rossoblu parla in conferenza stampa alla vigilia: “Ci vuole, siamo partiti in ritiro con tanti assenti e con qualche infortunio di troppo. Ora, gradualmente, stiamo riuscendo a mettere in campo ciò che ci dà equilibrio. I ragazzi stanno iniziando a smaltire i carichi della preparazione. Qui abbiamo tanto talento, nel momento in cui staremo bene fisicamente sono convinto che riusciremo a mostrare ciò che abbiamo”. Continua: “La ripresa dà sempre emozione. C’è il pensiero delle partite, della classifica Nuovi calciatori e nuovo ambiente, è emozionante, non lo. Sono sicuro che dopo i primi minuti di partita entrerò nella solita dimensione, tentando di essere il dodicesimo uomo per i ragazzi“.