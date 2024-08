Boldi e gli insulti per i complimenti a Meloni | È la comicità di oggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) L'odio è sempre più protagonista nei social. O, come si usa dire, gli haters sono sempre pronti a colpire sulla Rete. L'ultima vittima, Massimo, reo di aver augurato buon Ferragosto, alla «ben amata Giorgia nostra presidente del Consiglio», rimarcando che «sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio». Quindi, «non posso far altro che ringraziarti – ha proseguito l'attore - e continuare a stare dalla tua parte». Parole che hanno scatenato una serie di attacchi contro il comico lombardo, semplicemente per il suo messaggio di auguri a, pubblicato su Instagram come commento al post ferragostano della stessa premier in vacanza in Puglia con la famiglia., al di là degli attacchi social, ha trascorso il Ferragosto? «È andato bene, ho partecipato alla manifestazione "Incontri al Caffè de La Versiliana" ed è stato un successo».