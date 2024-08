Avaria al volo di Vance E al comizio di Trump un’agente della scorta si assenta per allattare il figlio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) IlForce Two di JD, un Boeing 737, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Milwaukee dopo che il pilota ha scoperto un “malfunzionamentoguarnizione del portello del veli”. L’incidente al candidato alla vicepresidenza dei Repubblicani avviene appena una settimana dopo che l’aereo dell’ex presidente Donaldha effettuato un atterraggio di emergenza a Billings a causa di una “perdita idraulica”. L’aereo ha dichiarato un’emergenza poco dopo aver lasciato l’aeroporto di Milwaukee ed è tornato indietro perché fossero effettuate le riparazioni, ha detto il portavocecampagna Taylor Van Kirk in un comunicato. Il problema è stato risolto e l’aereo ha proseguito per Cincinnati, dovevive. Il 43enne senatore repubblicano si trovava a Milwaukee per un eventocampagna elettorale presso l’associazione di poliziacittà.