Alien | Romulus recensione del film di Fede Alvarez

(Di sabato 17 agosto 2024)deldiAvevamo lasciato la saga dial tentativo di raccontarci le proprie origini, con Prometheus e: Covenant incentrati sugli eventi che avrebbero portato all’di Ridley Scott del 1979. Ad oggi il futuro di quella narrazione prequel è ancora incerto, ma quello della saga nel suo complesso sembra non correre questo rischio. Grazie ad, settimo capitolo del franchise (se non si contano i duevs. Predator), si ha infatti un ritorno alle origini capace però non solo di rivisitare determinati scenari, ma anche di aggiungere qualcosa di nuovo alla mitologia fino ad oggi costruita.