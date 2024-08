WESPINO torna con MEME

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024)rappresenta il ritorno disulla traccia, per Altafonte Italia, Boc music. Fuoricon “” “” segna il ritorno diè una delle zone erogene del rap. Scherza, gioca, prende per il culo, ma ragiona e scrivecome pochi in una scena che si prende a volte troppo sul serio.dopo qualche tempo e stavolta per restare, con una traccia prodotta da Lukino che cambia flow e tempo più volte di quanto ci si aspetti e che trascina mentre esprime, in fondo, una denuncia sociale su questoperiodo storico. Tutto a modo suo, con ironia. Credits di “” diScritto da: Wespa (Samuele Rosso)Produzione e mix Lukino (Luca Girasole), Vespa (Samuele Rosso) Suè una delle penne più interessanti della scena Ligure.