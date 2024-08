Vuelta 2024 settima tappa Archidona-Cordoba | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laa Espanacontinua venerdì 23 agosto con la, che porta il gruppo dadopo 180,5 chilometri. Una frazione particolare, senza particolari difficoltà a eccezione di un GPM di seconda categoria che negli ultimi 40 km metterà in palio anche preziosi secondi di abbuono. Possibilità quindi di un finale esplosivo, dove anche gli uomini di classifica potrebbero risultare protagonisti. Ecco le informazioni utili per seguire la corsa nel migliore dei modi.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA, TV E– Il gruppo scatterà dal chilometro zero alle ore 13:25, dopo aver affrontato la fase di trasferimento neutro, mentre l’arrivo in quel diè stato programmato tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni degli organizzatori sulla mediaa tenuta dai corridori.