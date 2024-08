Vincere l’indifferenza con intelligenza e ironia | le frasi più argute per chi ci ignora o non ci apprezza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sentirsi invisibili è un’esperienza dolorosa, frustrante, soprattutto se lo si è agli occhi di una persona che si stima, si ammira, si ama. Il desiderio di essere riconosciuti e amati è uno dei bisogni emotivi primari di ogni persona. Fin dalla primissima infanzia. Va da sé che, quando ciò non accade, l’autostima ne risente. Si diventa particolarmente insicuri e ci si sottovaluta, con tutto ciò che questo comporta. Eppure l’indifferenza, da sempre, ha caratterizzato le relazioni sociali. Non di tutti ma, quantomeno, di coloro che dimostrano, nella vita, poca empatia. Persone con le quali, appunto, non è facile relazionarsi proprio perché tendenti adre i bisogno, le emozioni e le sensazioni di chi si interfaccia con loro.