Vaiolo delle scimmie in Europa cosa sappiamo del nuovo ceppo | come si trasmette

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il, la variante Mpox Clade I che sembra essere più grave rispetto a Clade II, è in. Giovedì le autorità della Svezia hanno confermato un primo caso deldi "monkeypox", dopo che l'Oms aveva dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale il giorno prima. Si tratta del primo caso positivo al di fuori del continente africano. Ma cos'è ilis? Si tratta di un'infezione zoonotica (trasmessa dagli animali all'uomo) causata da un virus della stessa famiglia del(Poxviridae) ma che si differenzia da questo per la minore trasmissibilità e gravità della malattia che provoca, spiega l'Istituto superiore di sanità. Il nome deriva dalla prima identificazione del virus, scoperto nellein un laboratorio danese nel 1958. È diffuso in particolare tra primati e piccoli roditori, prevalentemente in Africa.