Uomini e Donne Mario Serpa lancia una frecciata a Claudio Sona e al suo attuale fidanzato? Ecco cosa ha pubblicato

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ex corteggiatore diha recentementedei video su TikTok che sembrerebbero una frecciatina al suo ex. Nel 2016è approdato nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare, il primo tronista gay nella storia del programma di Canale 5. Il pubblico diha immediatamente preso in simpatia, sperando chescegliesse lui a scapito di Francesco Zecchini. E così fu. Tuttavia, quella che sembrava essere una storia d’amore da favola, terminò bruscamente dopo pochi mesi, a seguito della scoperta di un flirt ‘clandestino’ trae il suo ex, Juan Fran Sierra, avvenuto quando il veronese sedeva sul trono di. Da allora,hanno iniziato una ‘guerra social’ che si è protratta per anni.