Tra feste e assemblee i partiti si preparano al rientro dalle ferie

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - Il pratone di Pontida si appresta ad accogliere 'il parà' Roberto Vannacci. Il Partito Democratico torna in Emilia-Romagna con la Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia. Nella stessa regione, anche l'appuntamento di fine estate di Forza Italia, che riunirà i giovani 'azzurri' a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Fratelli d'Italia, invece, proseguirà fino alla fine di agosto con la sua campagna estiva, tra spiagge e montagna, 'Stiamo Cambiando l'Italia'. Alleanza Verdi e Sinistra si dividerà in tre. C'è in programma la festa nazionale di Avs dall'11 al 15 settembre e poi eventi separati di Verdi e Sinistra Italiana. Nientealla ripresa dell'attività politica per M5s, Azione e Italia Viva.