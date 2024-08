Sinner-Rublev in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jannikscenderà in campo contro Andreynei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Per la seconda settimana di fila, sarà il russo l’avversario del numero uno al mondo, che avrà l’opportunità di prendersi la rivincita dopo il ko in Canada.ha giocato soltanto un match finora visto che al primo turno ha usufruito di un bey mentre al terzo ha beneficiato del forfait di Thompson. Nell’unica partita disputata, ha piegato in due set – pur senza brillare – Alex Michelsen., reduce dalla finale a Montreal, ha invece fatto un sol boccone di Zhang e Nakashima.è avanti 5-3 nei precedenti, ma a fare la differenza sarà la sua condizione fisica.