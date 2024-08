Sabatini sciocca il calcio Italiano | la clamorosa griglia per il campionato di Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il giornalista sportivo sorprende tutti con le sue previsioni: Atalanta favorita per lo scudetto, Napoli al quinto posto. Sandro, noto giornalista sportivo, ha scosso il mondo delcon la suadi pronostici per la prossima stagione diA, pubblicata sul suo canale YouTube. Il giornalista ha fatto emergere una previsione audace e controversa: l’Atalanta vincerà lo scudetto, mentre il Napoli sarà escluso dalle prime quattro posizioni. Le Previsioni di: Un’Analisi Dettagliata Nella sua valutazione,si è sbilanciato su tutte le squadre del, offrendo uno sguardo approfondito sulle aspettative e i cambiamenti della stagione imminente. Ecco i punti salienti della sua: 10° Posto: Torino –esclude un significativo salto di qualità per il Torino, soprattutto dopo la partenza di Buongiorno.