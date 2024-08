Precipita dalla scala mentre sta pulendo i vetri muore a 68 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Reggio Emilia, 16 agosto 2024 –stadel condominio: è morto così, questa mattina, Giuseppe Masoni, 68. La tragedia in via Gondar a Montecchio Emilia, attorno alle 9.30. L’uomo ha fatto un volo di oltre quattro metri e ha riportato ferite gravissime. Lo ha trovato a terra un vicino di casa e ha subito dato l’allarme. Sul posto i soccorsi, con la Croce Arancione di Montecchio e l’elisoccorso da Parma. Le condizioni del sessantottenne sono apparse da subito disperate. E’ stato trasportato al Maggiore di Parma dove è stato ricoverato in Rianimazione, in coma. Purtroppo, poco dopo, il decesso. Era originario di Castelnovo Sotto e da qualche tempo risiedeva a Montecchio.