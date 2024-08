Pioggia improvvisa sul Palio di Siena | rinviata la carriera dell’Assunta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 16 agosto 2024)– La maledizione dellasembra accompagnare le edizioni del 2024 deldi. Dopo i due rinvii deldi luglio, che si è poi svolto il 4 di luglio e non il 2 come da programma anche ladel 16 agosto è stataper un improvviso scroscio dia ridosso del via del corteo storico, che non si dovrebbe svolgere nella ripetizione del 17 agosto. Intorno alle 18 è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico. Laaveva cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle 17.30. L’amministrazione comunale ha ritenuto impossibile procedere con il corteo storico e con l’effettuazione della corsa, sentiti i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani.