Palio di Siena rinviato causa acquazzone tufo scivoloso anche per gli spettatori aiutati a uscire dalle forze dell’ordine

(Di venerdì 16 agosto 2024)diper il maltempo edisagi per gli. Adella pioggia la Carriera dedicata alla Madonna Assunta è stata posticipata dopo che l’acqua ha cominciato a cadere su piazza del Campo intorno alle 17.30, mentre si stava svolgendo il corteo storico, rendendoil. Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Il violentoha resoe impraticabile il, non solo per i cavalli che avrebbero dovuto correre la carriera maper le migliaia di persone intervenute. Per agevolare l’uscita del pubblico sono intervenuti i vigili del fuoco e lepresenti in piazza che hanno aiutato le persone a defluire tramiteun passamano. Al momento la piazza risulta vuota.