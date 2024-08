Lo Ius scholae tra opportunità politica e necessità sociale L’opinione di Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) Con la proposta dello “Ius”, ecco una mossa che spesso manca allaitaliana. Da decenni si alimenta di contrapposizioni anziché procedere per via mediana, avvicinare le posizioni in campo e trovare soluzioni. Il tema della cittadinanza presenta ferite gravi, e riguarda l’Italia e le altre società occidentali. È necessario disegnare in tempo le traiettorie di sviluppo per la nostra comunità che nella integrazione è destinata a trovare il suo assestamento. E tuttavia siamo in ritardo. Il nostro è un Paese invecchiato anche più degli altri industrializzati, con circa quindici anni in più di aspettativa di vita in cinquant’anni, grazie al benessere. Negli stessi anni, abbiamo subìto un sensibile decremento delle nascite, pari a due terzi. Questi trend sono destinati a peggiorare negli anni a venire.