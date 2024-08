L’AI nella tecnica di produzione cinematografica

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo aver raccolto diverse indicazioni sulle impressioni degli addetti ai lavori riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del cinema, è arrivato il momento di stilare – come si fa per gli argomenti controversi – una lista di pro e di contro per definire l’importanza delnelle tecniche produttive e per cercare di capire quanto quest’ultima influenzerà la nostra impressione di trovarsi, al cinema, di fronte a un’opera d’arte. LEGGI ANCHE > Showrunner èche si sta per abbattere sul mondo del cinema AI e: una lista di pro e contro Come direbbe qualcuno,ha fatto anche cose buone. Si pensi, ad esempio, a quanto riesce a far risparmiare in termini di effetti speciali.