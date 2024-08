Jorge Martin il più veloce nelle FP1 in Austria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 - Lo spagnolo(Ducati Prima Pramac), con il tempo di 1'29"654, ha chiuso in testa le FP1 della MotoGP del GP di. Secondo posto, a 218 millesimi, per Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Terzo lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm, +0"290), quarto Pecco Bagnaia con la sua Ducati (+0"310), quinto Brad Binder (Ktm, +0"582), sesto Pedro Acosta (Ktm, +0"629) protagonista di una caduta, per fortuna senza conseguenze, che ha portato anche ad una provvisoria bandiera rossa. Settimo Maverick Vinales (Aprilia, +0"646), ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), nono Joan Mir (Honda, +0"734), decimo Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"746). Solo 12mo Enea Bastianini, 18mo Marc Marquez.