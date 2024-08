Il Palio di Siena ? 16 Agosto 2024 diretta tv esclusiva La7 dalle 16 | 45 con Pierluigi Pardo

Leggi tutta la notizia su digital-news

Oggi è il 16, etvLa7) torna protagonista agli occhi del mondo con il: una delle corse di cavalli più famosa, un insieme tra tradizione storica e festa popolare che ogni anno si ripete e che come nel Medioevo riesce a far trattenere per circa 90 secondi il fiato ad una intera città.In piazza saranno ammesse 14,7 mila persone, delle quali circa 3mila paganti, sedute sugli spalti affittati dai privati, tutti gli altri avranno accesso gratuitomente dentro la Piazza. Parte integrante della storia cittadina e del popolo senese, le prime tracce delrisalgono al XII secolo, quando la competizione ancora si chiamavaalla Lunga e consisteva nell'attraversare le vie della città, raggiungendo il Duomo Vecchio.