Dragon Age | The Veilguard è un gioco verificato Steam Deck annuncia BioWare

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024)hato cheAge: Thesarà une nativo, precisando che proprio per questo motivo gli utenti potranno avviare il nuovodi ruolo senza dover accedere necessariamente all’App EA. Appena poche ore dalla pubblicazione del trailer con la data d’uscita ufficiale, il team di sviluppo americano ha deciso di rivelare anche la piena compatibilità di Thecon il dispositivo da gaming portatile di Valve, aggiornando nello specifico proprio in queste ore la paginadel titolo. Grazie a questa novità tutti i possessori dipotranno di conseguenza giocareAge: Thein piena mobilità, senza temere d’incorrere in bug, glitch grafici e problemi di performance in grado di mettere a serio rischio la piacevolezza della propria sessione di