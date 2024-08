Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) "L'operazionea regione diè stata pianificata anche con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali": la pesante accusa arriva dal consigliere delNikolai Patrushev. Secondo lui, l'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti e l'Occidente sarebbero direttamente'incursione ucrainaa regione russa di. In un'intervista rilasciata al quotidiano Izvestia, Patrushev ha affermato che le dichiarazioni degli Stati Uniti, secondo cui non sarebbero stati, non sono vere. "Le dichiarazioni dei vertici statunitensi, secondo cui non sarebberonei crimini di Kieva regione di, non sono vere - ha proseguito Patrushev -. Senza la loro partecipazione e il loro sostegno diretto, Kyiv non si sarebbe avventurata in territorio russo”.