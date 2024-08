Castiglione della Pescaia principio di incendio in un bar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Grosseto), 16 agosto 2024 –diquesta mattina all’interno di un bar a. I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti all’interno del locale che affaccia sulla darsena del porto di, dove per cause in corso di verifica si era sviluppato undiall’interno di un locale tecnico. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco, indossando gli autoprotettori ad aria, ha effettuato la prima verifica individuando la fonte deldi, provvedendo al suo immediato spegnimento con acqua. Poi la squadra ha liberato i locali dal fumo con l’utilizzo di motoventilatori. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri.