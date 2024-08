Caldo record stop in arrivo | oggi scendono a 16 le città con bollino rosso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Per chi soffre il grandeancora qualche giorno di pazienza, sta per arrivare loall’afa.venerdì 16 agostoa 16 lecon(allerta 3, la più alta): Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Trieste, Venezia, Verona. Lo evidenzia il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report giornalieri di 27, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. “Fino a sabatointenso e afa talora elevata interesseranno ancora gran parte d’Italia con picchi over 36-38°C, specie al Centrosud – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – Attenzione tuttavia ai temporali di calore, localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord e lungo l’Appennino.