Brescia buona la prima | Palermo battuto decisivo il guizzo di Adorni allo scadere

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Ilinizia il suo campionato nel miglior modo possibile. La squadra di Maran non solo gioca a testa alta con una delle principali candidate alla promozione come il, ma riesce addirittura a vincere la gara d’esordio con undiche vale tre punti ricchi di rosse prospettive. Dopo l’omaggio alle due medaglie d’oro olimpiche, Anna Danesi e Giovanni De Gennaro, la parola passa alle due squadre, che, però, devono ancora carburare a dovere e i primi minuti sono sottotono. I primi sussulti arrivano intorno 10’, con un botta e risposta che rimane senza esito tra Bertagnoli e Di Francesco, ma piano piano cresce il ritmo dei rosanero che cercano di far valere il loro potenziale tecnico. Le Rondinelle, tuttavia, rispondono con grande attenzione e preservano Lezzerini da particolari pericoli.