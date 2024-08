Beach volley Menegatti Gottardi volano in semifinale agli Europei! Svizzere battute al tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per la prima volta Martae Valentinain coppia sono indi. Il binomio azzurro ha superato anche i quarti di finale e domattina cerca un posto in finale del torneo continentale affrontando le lituane Paulikiene/Raupelyte che hanno eliminato le ceche Hermannova/Stochlova. Contro Vergè-Deprè/Mader le azzurre nel quarto di finale giocato questa sera sono partite bene vincendo 21-19 un primo set molto combattuto. Lehanno tentato il tutto per tutto nel secondo set prendendo da subito un buon vantaggio e imponendosi 21-14. Tiea senso unico a favore della coppia azzurra che si è imposta con il punteggio di 15-10 e domani affronterà le lituane Paulikiene/Raupelyte, anche loro alla primacontinentale. Nell’altrasaranno di fronte le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè e le tedesche Muller/Tillmann.