Attenzione a queste nuove multe estive | un errore nei calcoli e rischi più di quanto pensi

(Di venerdì 16 agosto 2024): unneipiù diTi sei mai chiesto come affrontare quelle noioseche ti piovono addosso mentre sei in vacanza? Sì, hai capito bene: anche sotto l'ombrellone non siamo al riparo dai compiti amministrativi. Prenditi una pausa dal sole e scopri come evitare di trasformare il tuo tempo di relax in un tormento burocratico. Chiaro, il periodo estivo è quello che tutti aspettano per ricaricare le batterie e fare il pieno di riposo, però a volte la sfortuna può bussare alla porta sotto forma di una contravvenzione stradale. Proprio così, i doveri legali non si prendono pause e attendono fedelmente il loro compimento anche quando si è lontani da casa.