Una festa che sa di mare e che non smette di stupire | a Fiumicino la tradizionale processione di Ferragosto

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Trazioni marinare e tradizioni religiose la brezza marina che profuma di casa e la sua gente in attesa ilche unisce e che fa da cornice ad una delle celebrazioni più sentite di: nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta laper la solennità dell’Assunta. Tante le imbarcazioni che hanno seguito la statua della Beata Vergine Maria, imbarcata su un peschereccio. Come vuole la tradizione pescatori, Forze dell’ordine, Guarda Costiera e civili hanno seguito lafino al lancio della corona di fiori in. Poi le sirene da ogni singola barca che ha partecipato al rito e che hanno reso il tutto ancora più suggestivo. Gente di, istituzioni locali, cittadini, turisti e curiosi hanno partecipato all’evento affollando le banchine che costeggiano il porto canale.