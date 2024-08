Svezia primo caso europeo variante Clade1 vaiolo delle scimmie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'Agenzia svedese per la sanità pubblica ha annunciato di aver registrato ilal di fuori dell'Africa dellapiù pericolosa del, che l'Oms ha dichiarato ieri un'emergenza sanitaria globale. "Ad una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dallaClade 1. È ilcausato dal clade I ad essere diagnosticato al di fuori del continente africano", ha affermato l'agenzia in un comunicato. "Credo che la situazione sia seria, ma non c'è motivo di allarmarsi: il rischio di infezione è basso. Siamo ben preparati e i servizi sanitari dispongono di buone procedure in materia. È una malattia conosciuta. Ci sono vaccini e abbiamo vaccini in magazzino", ha sottolineato il ministro della salute svedese, Jakob Fomed.