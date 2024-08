Nuovo Cinema Paradiso Sognando a New York o Maverick? La tv del 15 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 15, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. In un paesino siciliano del dopoguerra, un bambino passa le giornate nella salatografica del proiezionista Alfredo e, così, si innamora del. Oscar 1990 per il miglior film straniero, David di Donatello 1989 per la colonna sonora firmata Ennio Morricone, Gran Prix Speciale della Giuria per Giuseppe Tornatore al Festival di Cannes 1989. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Michelle Impossible & friends”, con Michelle Hunziker. Al suo fianco Katia Follesa, Scintilla, Andrea Pucci Alessandro Betti e Valentina Barbieri. Italia1 alle 21.25 trasmetterà la serie “Chicago Med”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Se su una crepa salterai, la sfortuna attirerai” e “Un penny per i tuoi pensieri, un dollaro per i tuoi sogni”.