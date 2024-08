Lasciamo perdere! Siamo alla frutta | il generale Vannacci fa sbroccare Casini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nel bene e nel male, si continua a parlare delRoberto, l'uomo da mezzo milione di preferenze eletto al Parlamento europeo tra le fila della Lega di Matteo Salvini. E da giorni, ancora una volta, si discute delle parole delsu Paola Egonu, la pvolista azzurra fresca di oro olimpico a Parigi 2024. La stessa Egonu è finita al centro di un altro caso: il murale in suo onore sulla facciata del Coni a Roma è stato vandalizzato, la pelle nera è stata trasformata in rosa a colpi sommari di bomboletta. Una vergogna dal sapore razzista, condannata anche da, ma con un discorso peculiare in cui accostava il gesto a chi fa interpretare, per esempio, "Giulietta a una persona di pelle nera". Secondosi tratta di "negazione della realtà".