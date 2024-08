Juventus-Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri vogliono iniziare bene per puntare subito al titolo, mentre i lariani guardano alla salvezza dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione.si giocherà lunedì 19 agosto 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri vogliono lasciarsi alle spalle un’annata decisamente deludente, anche se aggiustata con la conquista della Coppa Italia, optando per il cambio di guida tecnica assunta da Thiago Motta, artefice del miracolo Bologna. Il precampionato, però, non è stato all’altezza delle aspettative con due sconfitte e un pareggio. I lariani dopo oltre vent’anni, sono tornati in massima serie e hanno tutte le intenzioni di rimanerci anche da protagonisti, come dimostra gli ultimi arrivi eccellenti.