Indicatore | dove Indiana Jones perderebbe la strada

(Di giovedì 15 agosto 2024) Chesia il paese più dimenticato e abbandonato dell’impero non è un mistero, ormai sono anni che sembra sempre di più fungere da dormitorio che vivere di vita propria. Solo il fatto che le strade non abbiano un numero civico proprio, la dice lunga. Ai tanti problemi che ha, oggi se ne aggiunge un altro, fatto di degrado e incuria. Il sottopasso che è stato costruito di recente, già versa in condizioni pietose, di fatto impraticabile, a mò di giungla amazzonica. Forse con un machete e una guida indigena, nei meandri della struttura, attraversandolo si giunge a un qualche Eldorado o piramide segreta Maya, chissà Le foto parlano da sole: scalinate ricoperte di erbacce, piante e cespugli, tanto che scendere sotto è quasi impossibile, a rischio di venire inglobati e strangolati da qualche pianta assassina.