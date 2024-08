Ilary Blasi la mossa diabolica di Francesco Totti | chi chiama come primo testimone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Chi chiameranno a testimoniarenel processo per la separazione che li vede coinvolti? Secondo un'indiscrezione del Messaggero, in cima alla lista della conduttrice ci sarebbe l'attuale fiamma del suo ex, Noemi Bocchi. Il motivo? La presentatrice tv sosterrebbe che la colpa della fine del matrimonio sia della presunta relazione clandestina tra l'ex marito e Bocchi. Ilto dall'ex capitano della Roma, invece, sarebbe Cristian Iovino. Anche in questo caso,vorrebbe dimostrare che la crisi coniugale sarebbe iniziata ben prima che lui cominciasse a frequentare Noemi, cioè dopo aver scoperto sul cellulare didei messaggi che lei si sarebbe scambiata col personal trainer.